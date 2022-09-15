Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Самарканд  

Борт президента приземлился в международном аэропорту г. Самарканд.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба главы государства.
Борт президента приземлился в международном аэропорту г. Самарканд.
На флагштоках аэропорта вывешены государственные флаги стран участвующих в Саммите ШОС, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.
Напомним, в рамках рабочего визита Садыр Жапаров примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.
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