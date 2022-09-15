Инцидент на границе. По итогам переговоров достигнут ряд договоренностей

На данный момент перестрелка на заставе «Самаркандек» прекратилась.

По итогам переговоров встречи пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, состоявшейся в местности Торт-Кочо, достигнуты определенные договоренности, сообщают в Пограничной служба государственного комитета национальной безопасности (ПС ГКНБ) КР.

По их данным, стороны договорились:

- Пограничные представители Кыргызстана по Баткенскому участку и Таджикистана по Исфаринскому участку будут находиться в местности Торт-Кочо в целях наблюдения за обстановкой на границе;

- Личный состав районных отделов правоохранительных органов (РОВД) Сторон будет осуществлять патрулирование в местности Торт-Кочо;

- в 19:30 в местности Торт-Кочо запланирована очередная встреча, в которой примут участие начальники пограничных застав сторон, осуществляющих охрану границы в районе;

- очередная встреча руководства Баткенской области и пограничного представителя Кыргызстана по Баткенской области с таджикскими коллегами состоится в местности Как-Сай.

Напомним, сегодня, 14 сентября, на кыргызско-таджикской госгранице в местности Булак-Башы между пограничниками произошел инцидент с применением оружия. По информации Погранслужбы КР, наряд ПС ГКНБ Кыргызстана обнаружил пограничный наряд ПВ ГКНБ Таджикистана, который в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами, занял боевые позиции на неописанном участке госграницы. Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы.

Позже таджикские пограничники открыли огонь по заставе «Достук», расположенной в местности Как-Сай Баткенского района. В 14:40 перестрелка была прекращена. Однако в 15:08 в местности Паскы-Арык Баткенского района пограничники Таджикистана вновь открыли огонь по пограничникам заставы «Самаркандек» Баткенского пограничного отряда. Кыргызские пограничники открыли ответный огонь.

На данный момент перестрелка на заставе «Самаркандек» прекратилась.

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