Регламент согласия. Правительство и парламент близки к выработки компромиссного варианта

Осталось прийти к консенсусу всего по нескольким пунктам.
Депутаты и правительство работают над законопроектом о регламенте ЖК, устраивающем все заинтересованные стороны. Судя по отзывам отдельных народных избранников принимавших участие в закрытом заседании, посвященном этому вопросу, законодательная и исполнительная ветви власти начали проявлять конструктов. Перетягивание одеяла закончилось, согласительная комиссия близка к выработке сбалансированного документа, где распределение полномочий, а также прав обязанностей между чиновниками и депутатами не будет представлено в простом, понятном и уравновешенном формате.
Осталось прийти к консенсусу всего по нескольким пунктам. Правительство по прежнему будет подотчетно парламенту, депутаты будут иметь право выдвигать кандидатов в руководители ряда министерств и утверждать претендентов в должности. Главное, что закончены споры по тем моментам регламента, которыми закладывались противоречивые нормы, заведомо создающие конфликт интересов в извечном споре между законодателями и исполнителями о том, кто из них важнее.
Это обнадеживающая новость, так как достижение определенного консенсуса отдаляет нас от появившихся на горизонте предпосылок политического кризиса. Ведь отдельные депутаты своими пламенными речами призывали коллег к самороспуску в виду собственной несостоятельности. Правда, дальше громких заявлений на публику дело конечно не пошло. И хорошо …
Кирилл Степанюк, Кабар
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