Акылбек Жапаров: В современном мире университеты должны действовать как инкубаторы идей и стартапов

В современном мире университеты должны действовать как инкубаторы идей и стартапов.
Об этом председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров сказал в ходе выступления на Всемирном форуме ректоров на тему «Роль университетов в построении Национальной инновационной экосистемы».
Акылбек Жапаров отметил, что динамичное развитие «силиконовой долины» в американском штате Калифорния было во многом мотивировано десятками университетов, лабораторий, научно-исследовательских институтов, расположенных в этом регионе.
«Регион превратился в долину науки и знаний, специализирующуюся на производстве высокотехнологичной продукции. Учитывая, что в городе Бишкеке и Чуйской области насчитывается более 40 высших учебных заведений, вполне возможно при синергии этих университетов и институтов превратить Чуйскую долину также в «Силиконовую долину». Есть много возможностей для этого», - отметил он.
В своем выступлении глава кабмина особое внимание обратил на то, что университеты должны действовать как инкубаторы идей и стартапов.
«На сегодня в более чем 20 отечественных высших учебных заведениях открыты бизнес-инкубаторы, направленные на развитие креативной экономики, поддержку предпринимательства и создание стартапов среди молодежи. Мы верим, что стартапы приведут к массовому запуску технологических организаций и будут способствовать внедрению инновационных решений в различных отраслях отечественной экономики», - констатировал он.
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