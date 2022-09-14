Бактыбек Абдиев ответил, когда в Бишкек поступят новые автобусы

Новые автобусы поступят в Бишкек в конце ноября - декабре.

Об этом сегодня, 14 сентября, на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-мэр столицы Бактыбек Абдиев.

Парламент рассмотрел законопроект, согласно которому Азиатский банк развития предоставляет средства в размере $50,65 млн: $25,65 млн - грант и $25 млн - кредит на 32 года с 8-летним льготным периодом под 1% годовых, в последующие годы – 1,5% годовых. Софинансирование кабинета министров составляет $8,9 млн.

Финансовые средства будут направлены на приобретение 120 энергоэффективных электробусов, закупку и монтаж зарядной инфраструктуры, оборудования для обслуживания электробусов, запасных частей на трехлетний период и одного эвакуатора.

Кроме того, предусмотрено проведение работ для уменьшения дорожных заторов в центре города и строительство парковочных мест для новых электробусов.

В ходе обсуждения депутат Дастан Бекешев отметил, что руководство мэрии ездит на джипах, поэтому не знает, что творится в общественном транспорте.

"Это ужасно же! Транспорта нет, а те автобусы и троллейбусы, что есть, забитые. До привоза электробусов надо проблему решить как-то", - сказал он.

Абдиев ответил, что в конце ноября - начале декабря в город поставят 130 автобусов, приобретаемых за счет местного бюджета в 1 млрд сомов. Но он не смог ответить, какая компания выиграла тендер.

"Автобусы на средства ЕБРР поступят в первом квартале, электробусы, приобретенные на средства АБР, - во втором квартале 2023 года", - сообщил он.



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