В горах Баткена нашли раненого туриста из Нидерландов

В горах Мин-Теке Баткенской области 36-летний турист из Нидерландов Текстор Борис, спотскнулся и сломал позвоночник.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
Так, звонок в службу МЧС совершила туристическая компания «Централ Азия Тур», которые так же запросили вертолет, что бы доставить пострадавшего на безопасное место.
Так, 13 сентября, в 9:35 из столицы вылетел вертолет Авиационного предприятия МЧС КР, чтобы спустить с горы вышеупомянутого туриста.
И уже в 17:55 часов вертолет приземлился на постоянное место расположения в Бишкек.
Бишкек24
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