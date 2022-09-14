В горах Баткена нашли раненого туриста из Нидерландов

В горах Мин-Теке Баткенской области 36-летний турист из Нидерландов Текстор Борис, спотскнулся и сломал позвоночник.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Так, звонок в службу МЧС совершила туристическая компания «Централ Азия Тур», которые так же запросили вертолет, что бы доставить пострадавшего на безопасное место.

Так, 13 сентября, в 9:35 из столицы вылетел вертолет Авиационного предприятия МЧС КР, чтобы спустить с горы вышеупомянутого туриста.

И уже в 17:55 часов вертолет приземлился на постоянное место расположения в Бишкек.

Бишкек24