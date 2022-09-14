Садыр Жапаров поздравил Жоламана Шаршенбекова с победой на чемпионате мира

Президент КР Садыр Жапаров поздравил Жоламана Шаршенбекова с победой в турнире по греко-римской борьбе Чемпионата мира в Сербиии.
Текс поздравления:
«Защитил честь, Жоламан баатыр! Молодец!
Прославил еще раз отвагу кыргызов, продемонстрировал лучший бой не только кыргызскому народу, но и всем болельщикам.
Ваши высокие достижения в спортивном мастерстве имеют большую мотивацию для растущего поколения.
Желаю тебе крепкого здоровья, спортивных успехов, чтобы улыбка не сходила с твоего лица! Желаю, чтобы мы все были свидетелями еще больших твоих достижений в большом спорте», – написал Садыр Жапаров.
Бишкек24
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!