Садыр Жапаров поздравил Жоламана Шаршенбекова с победой на чемпионате мира

Президент КР Садыр Жапаров поздравил Жоламана Шаршенбекова с победой в турнире по греко-римской борьбе Чемпионата мира в Сербиии.

Текс поздравления:

«Защитил честь, Жоламан баатыр! Молодец!

Прославил еще раз отвагу кыргызов, продемонстрировал лучший бой не только кыргызскому народу, но и всем болельщикам.

Ваши высокие достижения в спортивном мастерстве имеют большую мотивацию для растущего поколения.

Желаю тебе крепкого здоровья, спортивных успехов, чтобы улыбка не сходила с твоего лица! Желаю, чтобы мы все были свидетелями еще больших твоих достижений в большом спорте», – написал Садыр Жапаров.

Бишкек24