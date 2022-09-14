МП «Бишкексвет» выявили нарушение. Руководство уволено в полном составе

Общая сумма финансовых нарушений составила 12 млн. 803,9 тыс. сомов.
За грубые нарушение в кадровой, финансовой и трудовой деятельности МП «Бишкексвет» было принято освободить от должностей весь руководящий состав предприятия. Об этом сообщает Мэрия столицы.
Так, в предприятии выплачивали зарплаты «мертвым душам», и пользовались муниципальной техникой не по назначени.
Общая сумма финансовых нарушений составила 12 млн. 803,9 тыс. сомов. Из них:
Сумма ущерба – 48, 6 тыс. сомов;
Необоснованно начисленная зарплата – 3 893, 9 тыс. сомов;
Необоснованно увеличена сметная стоимость приобретённых материалов – 156. 3 тыс. сомов.
Уточняется, что новым директором предприятия назначен Нурлан Доулбеков.
Бишкек24
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