МП «Бишкексвет» выявили нарушение. Руководство уволено в полном составе

Общая сумма финансовых нарушений составила 12 млн. 803,9 тыс. сомов.

За грубые нарушение в кадровой, финансовой и трудовой деятельности МП «Бишкексвет» было принято освободить от должностей весь руководящий состав предприятия. Об этом сообщает Мэрия столицы.

Так, в предприятии выплачивали зарплаты «мертвым душам», и пользовались муниципальной техникой не по назначени.

Общая сумма финансовых нарушений составила 12 млн. 803,9 тыс. сомов. Из них:

Сумма ущерба – 48, 6 тыс. сомов;

Необоснованно начисленная зарплата – 3 893, 9 тыс. сомов;

Необоснованно увеличена сметная стоимость приобретённых материалов – 156. 3 тыс. сомов.

Уточняется, что новым директором предприятия назначен Нурлан Доулбеков.

Бишкек24