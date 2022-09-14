Бишкекчанин брал кредиты - и не возвращал. Его приговорили к пробации

Он взял кредит на сумму 80 тысяч 900 сомов…

26-летний бишкекчанин Артем Зайченко осужден за мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием - в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Из показаний свидетелей:

- Я сотрудник банка. К нам обратился гражданин, который хотел получить кредит для покупки сотового телефона. Предъявил паспорт, который потом оказался поддельным. И еще у него была справка о том, что он работает в милиции с заработной платой в размере 25 тысяч сомов.

Он взял кредит на сумму 80 тысяч 900 сомов…

- Я работаю руководителем кредитного отдела в банке. В конце января прошлого года к нам пришел клиент с паспортом (как оказалось, фальшивым) и всеми документами, необходимыми для кредитования. Клиент предлагал вместо договора поручительства оставить в залог машину. После нам звонили из другого филиала и говорили, что он у них тоже был, предоставлял те же документы и в залог оставлял ту же машину….

- Ко мне в головной офис пришел подсудимый. Сначала консультировался, потом собрал всю необходимую документацию и оформил кредит на сумму 250 тысяч сомов…

Есть еще показания свидетелей, которые рассказывали, что А. Зайченко предлагал им оформить кредит на свое имя. Обещал в течение пары месяцев рассчитаться, а за предоставление себе в пользование чужого паспорта платил 5 тысяч сомов. Кое-кому из свидетелей потом звонили из банка и "радовали": на вас оформлен кредит!

Всего на Артеме Зайченко – 50 эпизодов мошенничества (не считая подделки документов).

Суд приговорил А. Зайченко к пробационному надзору с выплатой материального ущерба всем, кто от него пострадал.





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