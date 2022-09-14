Сотрудниками милиции задержан сын Азимбека Бекназарова.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, сегодня, 14 сентября, сотрудники милиции по подозрению в экстремизме задержали сына бывшего посла КР в Малайзии, политика Азимбека Бекназарова - Руслана.
Руслан Бекназаров занимает должность заместителя главы муниципальной администрации мэрии Бишкека по Свердловскому административному району.
Известно, что на данный момент Руслан Бекназаров находится в главном следственном управлении МВД Кыргызстана на допросе.
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