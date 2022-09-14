"Будем надеяться на Бога". Акылбек Жапаров прокомментировал задержание Тенгиза Болтурука

Акылбек Жапаров прокомментировал задержание Тенгиза Болтурука.
Видео опубликовало издание "Азаттык".
"Да, я в курсе. Была создана рабочая группа с участием представителей ГКНБ, МВД и Генпрокуратуры по предварительным результатам проверки Счетной палаты. Будем надеяться на Бога, мы не раз уже переживали такое. Хочу еще раз повторить, что только суд может определить, виновен он или нет. Работы на Кумторе идут четко, ни один грамм золота не вывезен из страны", - сказал Жапаров.
Напомним, вчера, 13 сентября, Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении трех уголовных дел по результатам проверки деятельности ЗАО "Кумтор". По данным следствия, в результате коррупционной схемы должностных лиц государству причинен ущерб около 1 млрд сомов. Вечером того же дня бывший временный управляющий ЗАО "Кумтор", а ныне глава нацхолдинга "Наследие великих кочевников" Тенгиз Болтурук был задержан.
URL: https://kaktus.media/467016
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!