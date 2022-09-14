В Москве прошла онлайн пресс-конференция «Изучение русского языка с помощью цифровых технологий»

Бишкек, "Саясат.kg". Мероприятие проходило при содействии Россотрудничества и Русской Гуманитарной миссии.

13 сентября в Москве прошла онлайн-пресс конференция, посвященная технологиям изучения русского языка в странах СНГ. О положении русского языка в странах рассказали руководители и эксперты представительств Россотрудничества, а также преподаватели из Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.



Опытом проведения проектов по изучению русского языка с помощью цифровых технологий поделились заместитель генерального директора Русской Гуманитарной Миссии Татьяна Орлова и руководитель проекта «Дети здесь» Ксения Рудич.

В пресс-конференции приняли участие креативный продюсер и сценарист медиапроекта «МультиЗнания» Арсений Мартынов, эксперт по образованию в представительстве Россотрудничества в Баку Анастасия Курбатова, главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Таджикистане Вадим Кожин, эксперт по изучению русского языка в Узбекистане Нелли Щитка, а также куратор проектов по продвижению русского языка и российского образования в Киргизии Ирина Царёва.

Мероприятие проходило при содействии Россотрудничества и Русской Гуманитарной миссии.

Популяризация русского языка как инструмента межнационального общения – один из главных приоритетов Российской Федерации в рамках международного взаимодействия.

Россия наращивает культурно-образовательные связи со странами СНГ. Русский язык является одним из наиболее востребованных языков общения в странах постсоветского пространства, а благодаря модернизации способов изучения становится ещё и общедоступным для людей разных возрастных категорий. Международная онлайн-конференция «Изучение русского языка с помощью цифровых технологий» дала возможность экспертам и преподавателям из стран Киргизии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана поделиться собственным опытом и обсудить перспективные совместные проекты.

Эксперт по изучению русского языка в Узбекистане Нелли Щитка, отметила тот факт, что в период локдауна современные цифровые технологии позволили многим преподавателям быстро и безболезненно перестроиться на дистанционное онлайн-обучение, не теряя при этом коммуникацию со своими учениками. В это же время в Узбекистане были открыты специальные центры тестирования русскому языку.

Русский Дом в Душанбе был представлен на конференции главным специалистом-экспертом Вадимом Кожиным. «Русский язык был и остаётся приоритетным и самым востребованным языком у нас в стране. Представительство Россотрудничества в Душанбе считает одной из основных своих задач за счёт совместных образовательных программ давать людям возможность изучать русский язык. За последнее время было передано порядка 8 тысяч учебников на образовательные нужды. В стране на данный момент 27 тысяч студентов вузов и 70 тысяч школьников»,- сказал Вадим Кожин. Особо стоит отметить, что в Таджикистане уже на протяжении нескольких лет успешно реализуется проект для преподавателей «Русский учитель за рубежом», а для более юного поколения была создана «Школа молодого журналиста».

«Русский язык очень востребован в Киргизии. Все официальные документы в стране пишутся на двух языках – киргизском и дублируются на русский. Мы считаем своей основной задачей повышение уровня профессионализма преподавателей русистов. Представительство Россотрудничества оказывает огромную гуманитарную помощь школам и университетам в Киргизии, передавая учебные пособия в образовательные заведения»,- сказала Ирина Царёва.

Учитель русского языка и литературы школы № 21 города Сумгаит (Азербайджан) Эльмира Алиева особо отметила роль современных технологий в образовательной сфере. По её мнению, ковидная ситуация в мире послужила толчком для внедрения цифровых технологий в преподавание и изучение русского языка. Она выделила 5, по её мнению, основных положительных аспектов образовательной модернизации:

- Цифровые технологии помогают быстро организовывать групповые занятия;

- Совершенствуются навыки создания презентаций;

- Повышается интерес к образованию

- Знания приобретаются по разным каналам восприятия;

- В условиях локдауна позволяет не выпадать из рабочего или образовательного процесса.

Подытожила конференцию руководитель образовательного проекта «Дети здесь» Ксения Рудич. «Наша онлайн-платформа стала отличным дополнительным инструментом для учителей в школах по всей России. Они используют её в качестве дополнительной образовательной технологии. Мы бы хотели распространить этот опыт и на страны, откуда к нам приезжают дети, желающие или уже изучающие русский язык. Мы уверены в том, что предоставляя учителям новые образовательные инструменты, мы помогаем им выстроить системную работу и облегчаем достижение образовательных задач»,- говорит Ксения Рудич.

Данная пресс-конференция является одним из примеров многостороннего культурно-образовательного обмена между странами СНГ. Одной из ключевых задач Российской Федерации в рамках гуманитарных проектов является внедрение современных образовательных программ в дружественные страны. «Дети здесь» является одним из наиболее перспективных образовательных проектов, направленных на безвозмездную образовательную помощь детям мигрантам в изучении русского языка.

Справка

Проект «Дети здесь» реализует коммуникационное агентство "ЭсКаСи" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Агентство работает в России с 1995 года. Входит в топ-15 Национального рейтинга коммуникационных агентств. Осуществляет образовательные, просветительские и культурные проекты по заказу Министерства просвещения, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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