С начала года число безработных в Бишкеке составило 6,8 тысячи человек

Из них 1 тысяча 395 были направлены на курсы по профессиональной переподготовке с перспективой дальнейшего трудоустройства.



В Бишкеке за восемь месяцев 2022 года число официально зарегистрированных безработных составило 6 тысяч 823 человека. Об этом в радиоэфире сообщил заместитель начальника бишкекского управления содействия занятости при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Талант Жекшенов.

По его словам, из них 1 тысяча 395 были направлены на курсы по профессиональной переподготовке с перспективой дальнейшего трудоустройства. Курсы окончили 1 тысяча 335 человек, из них 867 нашли работу.

«Наше управление анализирует рынок труда и организовывает курсы в зависимости от того, какие специальности востребованы. В последнее время актуальны специальности бьюти-индустрии — парикмахер, мастер маникюра, броумейкер, массажист», — сказал Талант Жекшенов.

Он уточнил, что программа обучения предусматривает занятия по теории, затем делается упор на практику. Граждан на курсах обучают также вождению, бухгалтерскому учету и IT-специальностям.

Помимо этого, 665 человек из числа зарегистрированных безработных отправлены на оплачиваемые общественные работы, 90 человек получают пособие по безработице.

По итогам прошлого года число официально зарегистрированных безработных в Бишкеке составило 6 тысяч 493 человека.

Напомним, ранее глава городского управления содействия занятости Дина Анарбаева сообщала 24.kg, что ежегодно Министерством труда, социального обеспечения и миграции выделяется определенная сумма, за счет которой проводится бесплатное обучение безработных граждан по 60 направлениям. Учебные центры отбираются по тендеру.

Чтобы зарегистрироваться на курсы, безработным гражданам нужно подойти с паспортом, трудовой книжкой и документом об образовании (аттестат или диплом) в районный отдел регистрации безработных.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/244815/