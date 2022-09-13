Депутат Нурбек Сыдыков в свою очередь потребовал вести переговоры с авиакомпаниями по отмене тестов.
На заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутаты потребовали от руководства аэропорта "Манас" отменить ПЦР-тесты.
Депутат Гулшаркан Култаева отметила, что это "лишняя трата для мигрантов". "Почему наш аэропорт требует? Наши мигранты жалуются, что у них в России ПЦР не требуют. Это лишняя трата денег. Нужно как-то отработать этот вопрос", - заявила она.
Заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации Тимур Аскаров ответил, что тесты требуют авиакомпании. "Без ПЦР не регистрируют", - сказал он.
Депутат Нурбек Сыдыков в свою очередь потребовал вести переговоры с авиакомпаниями по отмене тестов.
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