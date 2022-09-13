Анжелика: Я стала орудием между нынешней и старой властями. Через меня они высказывались

Я не принимаю критику в свой адрес, потому что я и не просила именно этот дом.



Об этом Анжелика рассказала в интервью Kaktus.kg, прокомментировав скандал вокруг дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

По словам Анжелики, в своем обращении к президенту она не просила дом Алмазбека Атамбаева, а лишь просила выделить любое здание для детского центра. Она считает, что ее неправильно поняли.

"Резонанс вызвало мое обращение по вопросам детей с ограниченными возможностями. Я выступила в этом видео с надеждой на то, что наш президент нас услышит. Но руководители фонда, услышав имя бывшего президента, посчитали, что Анжелика просит его дом, а журналисты распространили эту тему под моим именем. Это не оправдание. Я думаю, проблема в тех, кто не понял суть обращения. Я не принимаю критику в свой адрес, потому что я и не просила именно этот дом. Я говорила, что на протяжении шести лет не могут найти подходящее здание для детского центра и было бы хорошо, если бы наконец-то выделили одно здание. Например, дом судьи сегодня превратили в центр для сказителей Манаса, правильно? Я же не делаю открытие. Смысл обращения был лишь в том, что было бы хорошо, если бы неиспользуемые здания передали народу. Но, оказывается, этот вопрос уже решался. Министр социального развития мне позвонил и сообщил, что здание и так намеревались передать детям с ДЦП. Мне оставалось с сожалением кусать палец.

Возможно, если бы у меня были знакомые у власти или я знала министра развития, я бы сначала к ним обратилась, направила бы к ним матерей детей с ДЦП. Но все это вышло на мою страницу в соцсетях и было уже поздно. Я стала орудием между нынешней и старой властями, они через меня высказали друг другу то, о чем молчали раньше. Но я никогда не вмешивалась в политику, ко всем относилась с уважением", - рассказала певица.





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