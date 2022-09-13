Акбокон Таштанбеков: Школьницы сами провоцируют, надевая короткие юбки

По его словам, данный вопрос находится на контроле президента Садыра Жапарова.

Комитет Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции 13 сентября обсуждает информацию по изнасилованию и убийству 14-летней Айдай Кочкоровой в Кадамджайском районе Баткенской области.

Заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев представил ранее озвученную информацию и напомнил, что по подозрению в совершении данного преступления задержаны четверо парней.

По его словам, данный вопрос находится на контроле президента Садыра Жапарова. Задержанные находятся под арестом.

"Экспертиза готова. В ближайшее время материалы будут переданы в суд. Родители девочки, как вы знаете, недавно уехали в Россию. Она хорошо училась в школе. Сейчас мы выясняем, при каких обстоятельствах она села в машину, в которой сидели подозреваемые. Вынужден признать, мы делаем вывод, что на такие преступления идет молодежь", - добавил Абдиев.

Депутат Эмиль Жамгырчиев отметил, что изнасилования стали систематическими: в месяц минимум по два факта становятся известными.

"А сколько тех, кто молчат о таких фактах, боятся признаться? Почему принимаемые нами законы не пугают таких извергов? Может, Жогорку Кенеш принимает не такие законы или они просто-напросто не исполняются?" - спросил он.

Замминистра ответил, что с каждым годом таких случаев становится все больше.

"Одной из причин, согласно нашему анализу, является то, что дети остаются без контроля, потому что их родители уезжают на заработки. Кроме того, негативно сказывается на детях информация, которую они черпают из Интернета и социальных сетей. Также дома и в школе детей не учат тому, что с незнакомыми людьми разговаривать, а тем более садиться к ним в машину нельзя", - добавил он.

Абдиев сообщил, что глава МВД Улан Ниязбеков поручил сотрудникам милиции не только раскрывать совершенные преступления, но и проводить их профилактику. Для получения информации о том, кто с кем и где живет, работают участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних. Все данные сейчас вносятся в электронный реестр.

Депутат Акбокон Таштанбеков поинтересовался, как замминистра относится к введению смертной казни.

Абдиев ответил, что для таких преступников достаточно пожизненного заключения.

"Четверо задержанных находятся в СИЗО. Скажите, если их поместить в общий режим вместе с зеками и не охранять, что с ними будет? Они же и недели не проживут, правильно? То есть если мы не будем их охранять, до окончания следствия зеки сами их жизни лишат? Никому такие вещи не нравятся. В таком случае на вас и сотрудников СИН будет возбуждено дело. Поэтому вы их охраняете и отделяете от других заключенных. Но можно сказать, что и сегодня есть смертная казнь и они трех дней не проживут", - отметил он.

Вместе с тем Таштанбеков сказал, что в некоторых школах девочки надевают очень короткие юбки, чем сами провоцируют.

"Нормальные люди на это не обратят внимания, но педофилы проследуют за ними. Родители, школы, общество должны решить проблему коротких юбок. К тому же необходимо проводить пропаганду того, что насильникам не дадут выйти из тюрьмы", - отметил депутат.



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