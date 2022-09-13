В Москве пройдет онлайн пресс-конференция «Изучение русского языка с помощью цифровых технологий»

Бишкек, "Саясат. kg". Задача проекта «Дети здесь» - помочь детям сделать первые шаги в адаптации к новой языковой и культурной среде...

13 сентября в Москве пройдет онлайн-пресс конференция, посвященная технологиям изучения русского языка в странах СНГ. О положении русского языка в странах расскажут руководители и эксперты представительств Россотрудничества, а также преподаватели из Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Своим опытом проведения проектов по изучению русского языка поделится заместитель генерального директора Русской Гуманитарной Миссии Татьяна Орлова и руководитель проекта «Дети здесь» Ксения Рудич. В круглом столе также примет участие Арсений Мартынов - креативный продюсер и сценарист медиапроекта «МультиЗнания», руководитель Русского дома в городе Баку Ирек Зиннуров, главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Таджикистане Вадим Кожин. Мероприятие проходит при содействии Россотрудничества и Русской Гуманитарной миссии.

По данным Центра языковой политики и международного образования Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина за минувшие 30 лет общая доля школьников, обучающихся на русском языке в странах постсоветского пространства (без учета РФ), сократилась до 19 % — вдвое по сравнению с 1990/1991 учебным годом. В абсолютных цифрах их число уменьшилось с 9,2 миллионов до 4,1 миллионов человек. Следует отметить важную тенденцию: в последнее десятилетие общее число школьников, обучающихся на русском языке, стало постепенно увеличиваться. Такой рост обусловлен, в первую очередь, за счет республик Центральной Азии (Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана), а также Азербайджана, что связано не только с демографическим фактором, но и с высокой конкурентоспособностью образования на русском языке и существующими исторически сложившимися общественными предпочтениями. Современные цифровые проекты упрощают процесс обучения, используя мультимедийный контент и интерактивные технологии, мотивируют пользователей продолжать процесс обучения, открывая доступ к новому контенту.

Задача проекта «Дети здесь» - помочь детям сделать первые шаги в адаптации к новой языковой и культурной среде и стать в перспективе полноценными членами общества, объединенного одним культурным кодом. Медиапроект «МультиЗнания» является флагманским проектом анимационной студии «Мультограм», которая создаёт образовательный контент для молодёжи. Россотрудничество и Российская Гуманитарная Миссия всячески поддерживают инициативы продвижения русского языка в странах СНГ, помогая реализовывать международные образовательные проекты.

«Реализуя проект «Дети здесь» мы обнаружили важный аспект: онлайн-платформа стала отличным дополнительным инструментом для учителей в школах по всей России. Они используют её в качестве дополнительной образовательной технологии. Мы бы хотели распространить этот опыт и на страны, откуда к нам приезжают дети, желающие или уже изучающие русский язык. Мы уверены в том, что предоставляя учителям новые образовательные инструменты, мы помогаем им выстроить системную работу и облегчаем достижение их задач»,- говорит руководитель проекта "Дети здесь" Ксения Рудич.

Онлайн пресс-конференция «Изучение русского языка с помощью цифровых технологий» пройдет 13 сентября в 13:00 по московскому времени.

Для получения аккредитации на онлайн пресс-конференцию необходимо отправить заявку на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

В заявке необходимо указать: издание, ФИО, контактный телефон и e-mail.

Справка

Проект «Дети здесь» реализует коммуникационное агентство "ЭсКаСи" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Агентство работает в России с 1995 года. Входит в топ-15 Национального рейтинга коммуникационных агентств. Осуществляет образовательные, просветительские и культурные проекты по заказу Россотрудничества, Министерства просвещения, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Вселенная МультОбразования, созданная анимационной студией «Мультограм». «МультиЗнания» развлекательно - познавательные мультфильмы 12+ полуфиналист премии #МЫВМЕСТЕ-2022, обладатели национальная премии «Патриот» за «Лучший научный проект» — «МультиКосмос», серебряная медаль Международной Академии современных искусств за проект «Мультиратура», специальный приз международного кинофестиваля «Циолковский» за проект «МультиКосмос»

Русская Гуманитарная Мисссия — это команда профессионалов с многолетним опытом работы в сфере международной гуманитарной активности. РГМ разрабатывает и реализует образовательные программы, программы помощи в чрезвычайных ситуациях, медицинские программы, гуманитарные проекты с полным логистическим обеспечением.

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений Российской Федерации с государствами — участниками Содружества Независимых Государств, другими иностранными государствами, а также в сфере международного гуманитарного сотрудничества.

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