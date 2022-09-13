В Кыргызстане создадут единый центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
В Кыргызстане хотят создать единый центр по предоставлению комплексных услуг женщинам, пережившим насилие. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
По ее данным, создана межведомственная группа, в которую вошли представители министерств труда, здравоохранения, внутренних дел, центра по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции, а также независимые эксперты.
«Центр будет оказывать комплексные услуги женщинам, пострадавшим от насилия, — правовую, психологическую, социальную помощь», — добавили в ведомстве.
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