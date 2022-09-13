Садыр Жапаров открыл базу беспилотников Погранслужбы ГКНБ

Садыр Жапаров отметил, что мир и стабильность в стране начинаются с границы.



Президент Кыргызстана, главнокомандующий Вооруженными силами страны Садыр Жапаров открыл базу беспилотных летательных аппаратов Пограничной службы ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что мир и стабильность в стране начинаются с границы. Поэтому обеспечение безопасности границ Кыргызстана считается одним из приоритетов государства. Он пообещал, что в дальнейшем также будет продолжена работа по улучшению условий для работы пограничников. Президент напомнил, что в прошлом году впервые для Погранслужбы закуплены беспилотники за счет средств республиканского бюджета.

Говоря об открытии базы, Садыр Жапаров подчеркнул, что она выполняет основные задачи противовоздушной обороны сухопутных войск и воинских частей Вооруженных сил КР по охране границ.

«Надеюсь, что оперативные возможности техники, закупленной для укрепления материальной базы в обеспечении безопасности границ, будут использованы только в учениях, направленных на защиту суверенитета нашей страны. Я всегда говорил, что Кыргызстан — это миролюбивая страна. Подчеркну, что наши усилия по укреплению вооруженных сил сосредоточены только на обороне», — заявил президент.

Садыр Жапаров ознакомился с инфраструктурой базы и организацией боевого дежурства с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов в охране государственной границы.

«Беспилотные летательные аппараты «Байрактар» пилотируют офицеры Пограничной службы, прошедшие соответствующую подготовку. Это первая когорта офицеров-пограничников, осуществляющих охрану госграницы в небе», — сообщили в пресс-службе президента.



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