Депутаты требуют установить в аэропортах терминалы для оплаты штрафов

Сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутаты потребовали установить в аэропортах терминалы для оплаты штрафов.

Нардеп Бахридин Шабазов отметил, что кыргызстанцы, не оплатившие административные санкции, узнают о наличии сторожевой карты только по прибытии в аэропорт.

«Люди не могут вылететь, потому что узнают о том, что выставлена сторожевая карта. Нельзя ли установить терминал, чтобы люди могли оплатить штраф и спокойно улететь? Билеты сгорают, а они стоят от $300 до $1 тысячи. Есть штрафы в 2 тысячи сомов. Человек может не знать или забыть их оплатить, или ему не пришла информация по почте», — сказал Бахридин Шабазов.

Коллегу поддержал Бактыбек Сыдыков. По его словам, терминал для оплаты штрафа можно установить даже в пограничной зоне.

«Что такое штраф в 1 тысячу сомов по сравнению с тем, что люди теряют деньги за билет в размере 100 или 200 тысяч сомов? Вы до сих пор думаете. Этот вопрос поднимался еще полтора года назад, и ничего не сделано. Политику ведете вы, и вы должны это контролировать. Установите в пограничной зоне терминал, чтобы человек оплатил штраф, показал квитанцию и улетел», — возмутился он.

Заместитель главы Госагентства гражданской авиации Тимур Аскаров признал проблему. Однако, по его словам, ведомству об этом стало известно только недавно.

«Проверить информацию о наличии запрета на выезд простому человеку очень сложно. Этой информацией владеет только Погранслужба. После того как их уведомляет госорган, они устанавливают запрет на вылет того или иного гражданина. Я думаю, нам нужно с Погранслужбой проработать этот вопрос. Возможно, это необходимо сделать на уровне сайта или приложения, чтобы можно было свободно проверить. Мы услышали об этом недавно и этим вопросом занимаемся. Конкретики пока нет. Все личные данные конфиденциальны и находятся в ведении Погранслужбы», — сказал Тимур Аскаров.



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