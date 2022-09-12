В Минкультуры уволили двух чиновников. Эдиль Байсалов раскритиковал ведомство

Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Салтанат Аманова освобождена от занимаемой должности.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, уволен также директор департамента кинематографии Мукталы Бектеналиев. Причина отставок не сообщается.

В ходе совещания с сотрудниками центрального аппарата заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов проинформировал, что распоряжением главы кабмина Тумонбай Колдошев назначен новым заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Он подверг критике работу ведомства за «устаревшие методы, отсутствие инициативы и новых идей, отвечающих требованиям времени и современным трендам в культуре».



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