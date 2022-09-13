ЧМ: Тыныбекова проиграла в полуфинале и теперь будет бороться за бронзу

Айсулуу Тыныбекова не сумела выйти в финал на чемпионате мира по борьбе в Сербии.

Она выступает в весовой категории до 62 кг, где стартовала со стадии 1/8 финала.

В первой схватке действующая чемпионка мира победила другую действующую чемпионку мира (до 59 кг) из Болгарии, а в поединке 1/4 финала победила немку и завоевала путевку в 1/2 финала.

В схватке за выход в финал Тыныбекова встретилась с Нонокой Озаки из Японии и уступила со счетом 5:11. Теперь 13 сентября кыргызстанка будет бороться за бронзу.

АКИпресс