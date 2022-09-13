В Бишкеке задержаны двое военнослужащих Нацгвардии по подозрению в изнасиловании

Военная прокуратура задержала подозреваемых в изнасиловании, сообщили 12 сентября в пресс-службе Генпрокуратуры.

По словам пострадавшей, примерно в половине пятого утра 5 сентября ее изнасиловали на заднем сиденье машины на перекрестке улиц Тоголок Молдо—Сыдыкова. В рамках доследственной проверки было установлено, что к преступлению причастны двое военнослужащих Национальной гвардии У.А. и А.Т. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ст.154 («Изнасилование») УК КР.

11 сентября они были задержаны и водворены на гауптвахту Бишкекского гарнизона. 12 сентября им изберут меру пресечения в Первомайском районном суде.



АКИпресс