В Бишкеке задержаны двое военнослужащих Нацгвардии по подозрению в изнасиловании

Военная прокуратура задержала подозреваемых в изнасиловании, сообщили 12 сентября в пресс-службе Генпрокуратуры.
По словам пострадавшей, примерно в половине пятого утра 5 сентября ее изнасиловали на заднем сиденье машины на перекрестке улиц Тоголок Молдо—Сыдыкова. В рамках доследственной проверки было установлено, что к преступлению причастны двое военнослужащих Национальной гвардии У.А. и А.Т. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ст.154 («Изнасилование») УК КР.
11 сентября они были задержаны и водворены на гауптвахту Бишкекского гарнизона. 12 сентября им изберут меру пресечения в Первомайском районном суде.
АКИпресс
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