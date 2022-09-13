«Еще скажите: «Женщина, заткнись» — Депутат Сурабалдиева и замминистра энергетики вступили в перепалку

Депутат Эльвира Сурабалдиева предложила снять с повестки дня данный вопрос, так как нет заявленного докладчика – министра.

Комитет ЖК по бюджету и фискальной политике сегодня, 12 сентября, на очередном заседании не стал слушать проект закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (закон КР «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию», закон КР «О государственном социальном страховании») в третьем чтении.

Комитет снял с повестки данный вопрос из-за отсутствия заявленного докладчика – главы Социального фонда Бахтияра Алиева, вместо него докладывать пришла замглавы Соцфонда Гулнура Джуматаева.

Далее комитет начал слушать проект соглашения о финансировании между КР и Международной ассоциацией развития (Всемирным банком) по проекту «Модернизация и устойчивое развитие электроэнергетического сектора». По данному вопросу был заявлен министр энергетики Доскул Бекмурзаев, но пришел на заседание его заместитель Тилек Айталиев.

По словам замминистра, согласно законопроекту, Минэнерго берет 50 млн долларов в кредит у Всемирного банка.

Депутат Эльвира Сурабалдиева предложила снять с повестки дня данный вопрос, так как нет заявленного докладчика – министра.

«Почему нет равного отношения? Женщину мы не стали слушать, отправили замглавы Соцфонда из-за отсутствия главы фонда, а тут мы слушаем замминистра энергетики, хотя был заявлен министр. По данному вопросу был заявлен министр, этот человек не похож на Бекмурзаева», - сказала она.

Замминистра ответил, что министр на больничном.

Депутат Айбек Алтынбеков поддержал предложение о снятии вопроса с повестки дня, так как речь идет о кредите в 50 млн долларов, а имеется в энергетике 139 млн долларов долга, поэтому пусть сам министр придет и ответит, сказал он.

«Министр сейчас в Жалал-Абаде с президентом, он не болеет», - добавила депутат Сурабалдиева.

Замминистра ответил, что министр в больнице, если нужно, то они могут предоставить больничный.

Депутат еще раз повторила, что министр в поездке.

«Можно я скажу, я вас всех выслушал, теперь можете выслушать и меня?» - перебил замминистра депутата.

Депутат обратилась к главе комитета: «Он [замминистра Т.Айталиев] меня еще будет комментировать?».

«Может, вы напрямую мне сразу скажите: «Еще скажите, женщина заткнись, и микрофон выключите? Что за отношение? Вы свои эмоции оставьте при себе. Вас этот вопрос не касается. У нас заявлен был министр энергетики, здесь вопрос в том, как комитет относится к женщинам», - сказала Сурабалдиева, обращаясь к замминистра.

По итогам голосования комитет принял решение снять с повестки данный вопрос.

АКИпресс