Почему жители КР не смогли посмотреть чемпионскую схватку Акжола Махмудова?

За выступлением Акжола были готовы следить десятки и даже сотни тысяч любителей спорта.

Борец Акжол Махмудов накануне вписал свое имя в историю кыргызского спорта – стал первым в КР чемпионом мира среди мужчин по греко-римской борьбе. К этой победе он шел шесть лет, выиграв за это время медали на всех крупных турнирах – Олимпийских и Азиатских играх и чемпионате Азии. С каждой победой у Акжола заметно прибавлялось число болельщиков, и сегодня его можно назвать самым популярным спортсменом Кыргызстана.

За выступлением Акжола были готовы следить десятки и даже сотни тысяч любителей спорта. Но их ждало разочарование – местные телеканалы чемпионат мира по борьбе не показывают. И это далеко не первый раз, когда они игнорируют важные турниры. Почему так получается, и можно ли это исправить, разбираемся в этом материале.

Телеканалы в Кыргызстане делятся на два типа: частные и государственные. Частные ориентированы на получение прибыли. У них мало программ собственного производства. Показывают чужой контент и зарабатывают на рекламе. Госканалы стараются делать что-то свое. Но им не хватает денег. Отсюда невысокое качество некоторых передач и проблемы с покупкой прав на спортивные трансляции.

Когда несколько лет назад в КР открывался специализированный спортивный канал, говорилось, что он будет заниматься популяризацией физической культуры и спорта. Под это дело обещали найти постоянных и надежных спонсоров. И вроде нашли. Во всяком случае, чемпионат мира – 2018 по футболу и Олимпиаду – 2020 у нас показывали в режиме нон-стоп. Но многие другие турниры канал систематически игнорирует. Даже если они проходят в Кыргызстане.

Прекрасно зная об огромной популярности борьбы в КР, спортивный канал не предпринял никаких мер, чтобы организовать прямую трансляцию чемпионата мира. Это вызвало бурю негодования в соцсетях. Некоторые пользователи требуют отставки руководства канала. Нашлись и защитники руководства – они говорят, что право на трансляцию ЧМ по борьбе стоит дорого, и для канала это неподъемная сумма. Мол, если бы его приобрели, то от трансляции предстоящего ЧМ по футболу пришлось бы отказаться.

Крупных компаний в Кыргызстане мало. А желающих спонсировать спортивные трансляции еще меньше. Но это не значит, что руководству спортивного канала надо сидеть сложа руки. Нужно узнавать, как эту проблему решают в других странах. Один из самых действенных способов – сотрудничество с букмекерскими компаниями.

В большинстве стран мира именно букмекеры полностью оплачивают приобретение прав на трансляцию спортивных мероприятий и передают их своим партнерам с ТВ. Ведь они действительно заинтересованы в популяризации спорта. Взамен – лишь реклама БК в перерывах трансляций. Для Кыргызстана этот способ видится идеальным выходом из положения. Но есть нюанс – гражданам КР запрещено пользоваться услугами букмекеров. Поэтому крупные БК на территорию страны не заходят.

Понятно, что финансировать нужды спортивного канала в полной мере государство пока не может. Но оно могло бы создать ему условия для самостоятельного решения финансовых проблем – пересмотреть закон о деятельности букмекеров в КР. От этого выиграют не только болельщики, которые получат бесплатные трансляции, но и сами спортсмены. Ведь букмекеры им охотно помогают.





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