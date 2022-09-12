11 лет в бегах. Обвиняемого в убийстве кыргызстанца экстрадировали из Польши

Кыргызстанца, обвиняемого в убийстве в Сузакском районе, экстрадировали из Польши.
Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, ранее надзорный орган запрашивал выдачу Н.К.Д. для привлечения к уголовной ответственности. Мужчина в 2011 году совершил убийство с особой жестокостью в Сузакском районе.
«Фигурант международного розыска находился в бегах более 11 лет. По поддельному паспорту он скрывался в Украине и Турции. По поручению Генпрокуратуры обвиняемый этапирован из Польши в Кыргызстан», — проинформировали в ведомстве.
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