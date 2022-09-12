Об этом на встрече с жителями Оша сообщил генпрокурор Курманкул Зулушев.
За полгода в рамках борьбы с коррупцией государству возместили 7,5 миллиарда сомов. Об этом на встрече с жителями Оша сообщил генпрокурор Курманкул Зулушев.
По его словам, из общей суммы наличными возместили 2,4 миллиарда сомов.
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