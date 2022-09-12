Минздрав закупит оргтехнику для поликлиник на 18,3 миллиона сомов

Министерство здравоохранения приобретает оборудование и оргтехнику.
Об этом сообщает портал государственных закупок.
По его данным, конкурс объявлен ведомством в рамках проекта Всемирного банка «Программа повышения качества услуг ПМСП (первичной медико-санитарной помощи)». На эти цели ведомство планирует потратить 18 миллионов 359 тысяч 19 сомов.
Минздрав закупит компьютеры, ноутбуки, источники бесперебойного питания, принтеры, многофункциональные устройства, интерактивные сенсорные экраны, камеры, сетевое оборудование, проекторы и другое.
Напомним, в рамках программы по повышению качества первичной медико-санитарной помощи Кыргызстану выделяется $20 миллионов, половина из которых льготный кредит, а вторая — грант.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/244645/
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