ГКНБ: По факту коррупции задержан начальник одного из районных военных комиссариатов

Бишкек, "Саясат. kg". Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
ГКНБ КР в рамках проводимой работы по выявлению и демонтажу системной коррупции в государственных органах, пресечению факторов и условий, наносящих ущерб безопасности страны, 9 сентября 2022 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 (Коррупция) УК КР, задержан начальник одного из районных военных комиссариатов «ЖКА», которым была организована одна из цепочек системной деятельности по незаконной выдаче военных билетов.
Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время органами ГКНБ КР проводятся соответствующие дальнейшие специальные следственные действия по установлению иных должностных лиц системы призыва МО КР, причастных к коррупционной деятельности, наносящей ущерб обороноспособности и безопасности страны.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!