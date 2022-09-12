Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Образовано государственное учреждение "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал" при Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики. Решение принято на заседании кабинета министров. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Данное решение принято в соответствии с Указом президента Кыргызской Республики "О мерах по развитию национальной киноиндустрии и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки кинематографии Кыргызской Республики" от 20 мая 2022 года № 159 в целях дальнейшего развития национального киноискусства и поднятия на качественно новый уровень национальной кинематографии, совершенствования системы государственной поддержки кинематографии.
Согласно принятому решению Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики поручено:
- разработать и утвердить Устав государственного учреждения "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал" при Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;
- принять организационные и иные меры, вытекающие из принятого решения.
URL: https://www.vb.kg/422318
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!