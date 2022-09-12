Образовано госучреждение "Кыргызсериал"

Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Образовано государственное учреждение "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал" при Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики. Решение принято на заседании кабинета министров. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Данное решение принято в соответствии с Указом президента Кыргызской Республики "О мерах по развитию национальной киноиндустрии и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки кинематографии Кыргызской Республики" от 20 мая 2022 года № 159 в целях дальнейшего развития национального киноискусства и поднятия на качественно новый уровень национальной кинематографии, совершенствования системы государственной поддержки кинематографии.

Согласно принятому решению Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики поручено:

- разработать и утвердить Устав государственного учреждения "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал" при Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

- принять организационные и иные меры, вытекающие из принятого решения.



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