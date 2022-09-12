В Минобразования назвали самые популярные специальности у абитуриентов 2022 года

Министерство образования и науки представило статистические данные по востребованным профессиям для поступления в вузы на 2022-2023 учебный год.

По данным ведомства, в этом году педагогическое направление выбрали 5 тысяч 138 человек. Это на 22 процента больше, чем в 2021 году (3 тысячи 984). На педагогическое направление было выделено 1 тысяча 918 грантовых мест. Будущих учителей обучают в 17 государственных и 12 частных вузах.

Максимальный балл при сдаче ОРТ на педагогические специальности составил 219.

Какие еще специальности выбирали поступающие в вузы:

- IT-студентами зачислены 3 тысячи 201 человек;

- гуманитарные направления - 3 тысячи 116;

- экономика - 2 тысячи 200;

- медицина - 1 тысяча 996;

- юриспруденция - 1 тысяча 442;

- строительство и архитектура - 604;

- сельское хозяйство, промышленность, горнодобывающая индустрия, энергетика - 3 тысячи.



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