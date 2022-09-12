Стоматолог перечислила способы экономии на лечении зубов

Стоматолог также порекомендовала использовать ирригатор, помимо зубной щетки, особенно при искривлении зубов.
Способы экономии на лечении зубов перечислила практикующий стоматолог-пародонтолог кандидат медицинских наук Егана Маруфиди. Лучшим из них она назвала профилактику, передает "Мослента".
По словам специалиста, любые заболевания, в том числе стоматологические, дешевле лечить на ранней стадии или предупреждать их появление.
"Осмотры у врача раз в полгода, профессиональная чистка, устранение дефицитов, внутренних воспалений, укрепление иммунитета позволят сохранить здоровье зубов, очень чувствительных к любым изменениям в организме", - рассказала врач.
Стоматолог также порекомендовала использовать ирригатор, помимо зубной щетки, особенно при искривлении зубов. Такой подход к гигиене позволяет снизить риск развития кариеса и заболеваний десен на 60 процентов.
По словам специалиста, необходимо внимательно подходить и к выбору стоматолога, чтобы потом не переплачивать за неправильное лечение. Также можно изучить сайты медцентров, на которых обычно рассказывают об акциях, бонусах или кешбэке за лечение полости рта.
Маруфиди порекомендовала при отсутствии одного зуба сделать имплантацию. Мостовидные протезы предполагают обтачивание соседних зубов, которые рано или поздно придется лечить, что может привести к дополнительным тратам, сказала эксперт.
"Если рекомендовано ортодонтическое лечение, лучше пройти его, а не устанавливать виниры. Так вы получите долгосрочный результат, и не придется вскоре вновь посещать клинику", - посоветовала стоматолог.
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