В Джалал-Абаде Садыр Жапаров выступил перед стадионом людей

Он также подчеркнул, что экономическая и энергетическая база нашей страны укрепляется усилиями профессиональных нефтяников и газовиков.

Садыр Жапаров сегодня, 11 сентября, в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в торжественном мероприятии по случаю 90-летия ОАО "Кыргызнефтегаз" и профессионального праздника работников нефтегазовой отрасли.

Выступая на торжественном мероприятии, глава государства поздравил работников и ветеранов нефтегазодобывающей отрасли Кыргызстана с профессиональным праздником и с 90-летием истории нефтедобычи страны.

Он также подчеркнул, что экономическая и энергетическая база нашей страны укрепляется усилиями профессиональных нефтяников и газовиков. Глава государства добавил, что трудолюбивые нефтяники стараются удовлетворить потребности народа, максимально снабжать внутренний рынок горюче-смазочными материалами, осваивать новые месторождения и развивать производство.

Садыр Жапаров напомнил, что после присвоения Баткенской области особого статуса постепенно реализуются масштабные планы по ее развитию.

"Считаю, что предприятие "Кыргызнефтегаз" успешно возьмет на себя добычу нефти и природного газа в Баткенской области. Ведь нефтяники работают день за днем, ночь за ночью, независимо от дождливой весны, жаркого лета и холодной зимы. Я верю, что труд нефтяников не пропадет даром", - сказал он.



Глава государства обратил внимание на то, что, если завершится модернизация нефтеперерабатывающего завода "Кыргыз Петролеум Компани", к 2025 году АО "Кыргызнефтегаз" начнет производить топливо К-5, соответствующее мировым стандартам. В результате будет решена проблема снижения зависимости страны от иностранного топлива.

"Твердо верю, что вы и впредь будете добросовестно выполнять поставленные перед вами задачи, обеспечивать внутренний рынок нашей страны, неустанно трудиться для стабильной работы производства! Пусть растут объемы добычи нефти и растет экономика нашей страны", - сказал президент и пожелал всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.



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