Президент вручил пограничникам ключи от квартир и пообещал повысить зарплату

Я думаю, что каждый, кто получил повышение заработной платы, почувствовал увеличение дохода семьи.

Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область сегодня вручил ключи от новых квартир сотрудникам Пограничной службы ГКНБ.

Он напомнил, что в стране была повышена заработная плата работников бюджетной сферы, увеличены надбавки к зарплате, а также планируется повышение пенсий.

«Я думаю, что каждый, кто получил повышение заработной платы, почувствовал увеличение дохода семьи. Чтобы у всех были спокойная жизнь и душевный покой, конечно же, должна быть крыша над головой. Наши пограничники — военнослужащие — всегда заняты охраной рубежей родины, и порой им некогда заниматься строительством жилья», — сказал глава государства, отметив, что так же, как и сами пограничники, рад тому, что они получат новое жилье.

По его словам, если пограничники ни в чем не будут нуждаться, не думать о других нуждах и служить только для безопасности родины, то в республике будут царить мир и спокойствие.

Садыр Жапаров отметил, что на строительство жилого дома для 36 семей пограничников из республиканского бюджета было выделено более 100 миллионов сомов. Он заверил, что будет продолжена активная работа по улучшению их социальных прав, гарантий и жилищных условий.

Сейчас ведутся работы по реконструкции здания Шамалды-Сайского пограничного отряда. В целях качественной подготовки личного состава будет усовершенствована материально-техническая база подразделения, учебные мероприятия будут обеспечены современными средствами.

Президент также добавил, что планируется повысить оклады военнослужащим, в настоящее время проходящим службу в воинских частях, расположенных в Баткенской области. «Даст бог, в будущем мы повысим зарплату всем сотрудникам Пограничной службы ГКНБ», — сказал он.

Садыр Жапаров особо отметил роль и местного населения в обеспечении безопасности границы. «Несмотря на все трудности, местное население продолжает поддерживать наших пограничников теплыми словами, добрыми намерениями и действиями», — заключил он.



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