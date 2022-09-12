Для семей пограничников в Джалал-Абаде перепрофилируют общежитие в жилой дом

Он также осмотрел здание управления Погранслужбы ГКНБ, где в настоящее время завершается реконструкция.



Президент в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область осмотрел проект реконструкции старого здания общежития под многоквартирный жилой дом для 70 семей пограничников.

По данным его пресс-службы, ознакомившись с проектом, Садыр Жапаров поручил изыскать средства из республиканского бюджета для качественного капитального ремонта здания и обеспечения семей сотрудников Пограничной службы комфортными и современными квартирами.

Он также осмотрел здание управления Погранслужбы ГКНБ, где в настоящее время завершается реконструкция. Главу государства проинформировали, что здание было сдано в эксплуатацию в 1987 году и капитальный ремонт в нем не проводился с 2003-го. Реконструкция началась в августе текущего года за счет средств республиканского бюджета.

Садыр Жапаров поручил завершить реконструкцию своевременно и контролировать качественное выполнение всех необходимых работ в соответствии с международными стандартами.



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