Оправданной по делу об убийстве 2,5-летней дочери женщине вернут 80 тыс. сомов

Оправданной по делу об убийстве собственной дочери женщине вернут 80 тыс. сомов, уплаченных ею в качестве штрафа.

Об этом сообщили в джалал-абадской правозащитной организации "Справедливость".

29 ноября 2019 года ее осудили на 7,5 года лишения свободы, обвинив в убийстве 2,5-летнего ребенка. Тогда же суд наложил на женщину штраф в 80 тыс. сомов, который она оплатила.

"Позже суд пересмотрел дело и осудил отчима девочки, посчитав, что он обманным путем вынудил женщину признаться в убийстве. Женщина же обратилась в Сузакский районный суд с исковым заявлением о возврате суммы штрафа, наложенного в результате обвинительного приговора, в связи с прекращением в отношении нее уголовного дела и отсутствием в ее деянии состава преступления", - говорится в сообщении. Но его, по данным правозащитников, в районном суде отклонили, а в областном оставили это решение без изменения.

Тогда юристы правозащитной организации "Справедливость" написали заявление в Министерство финансов о возврате оплаченного штрафа в связи с оправданием женщины. Там ответили, что для возврата указанной суммы им необходимо судебное решение. Правозащитники подготовили в суд исковое заявление о возмещении материального ущерба. И районный суд его удовлетворил.



Напомним, ранее Верховный суд вынес приговор убийце 2,5-летней девочки - ее отчиму. 36-летний Т. У. получил 15 лет лишения свободы. Само убийство девочки произошло в марте 2019 года в Сузакском районе. Как сообщалось выше, районный суд в ноябре того же года осудил мать девочки на 7,5 года лишения свободы. В январе 2020 года исполнение приговора было отложено в связи с беременностью женщины - до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Родственники женщины утверждали, что мужчина обманным путем вынудил ее признаться в убийстве. Якобы он уверил ее в том, что беременной женщине много не дадут и что он вытащит ее, продав свою машину. А на суде, воспользовавшись ее шоковым состоянием, убедительно наговаривал на женщину.

Джалал-Абадский областной суд отменил решение суда первой инстанции на основании апелляционного представления областной прокуратуры. Прокуратура в своем представлении обратила внимание на обстоятельства, указывающие на возможную причастность к убийству отчима девочки.

В прокуратуре, в частности, отметили, что травмы, нанесенные девочке, невозможно нанести прутиком и проводом от телефонной зарядки, на которые указала мать убитой, когда признавалась в убийстве. Кроме того, областная прокуратура сослалась на заключение судебно-медицинской экспертизы, в которой указано: "Разрыв печени, синяки на руках, коленях и пояснице, 38-миллиметровая гематома и кровоподтек в области головы в результате удара тупым предметом или удара об стену, ободранная задняя часть уха…"

В материалах уголовного дела отмечены и другие жуткие подробности жизни семьи: "Мужчина заставлял ее пить водку с перцем, курить, употреблять насвай. При виде отчима девочка мочилась от страха".

Сузакский районный суд после пересмотра дела 12 ноября 2021 года дал Т. У. 4,5 года лишения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура и законные представители убитой девочки выразили свое несогласие с предъявленным обвинением.

Джалал-Абадский областной суд 9 марта 2022 года на основании поданной апелляционной жалобы приговорил отчима к 10 годам лишения свободы по ст. 138 Уголовного кодекса ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека"), с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С применением амнистии срок сократили на треть.

Адвокат Райимжанов обратился в Верховный суд с кассационной жалобой, в которой просил для насильника пожизненный срок.

Верховный суд 29 июня 2022 года поставил точку в этом деле, приговорив отчима к 15 годам лишения свободы по статье "Убийство" с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В этот раз амнистию в его отношении применять не стали.



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