Задержан еще один подозреваемый в изнасиловании и убийстве школьницы в Кадамджае

Сотрудники УВД Баткенской области задержали еще одного подозреваемого в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки в Кадамджайском районе.

Как сообщает пресс-служба управления, 8 сентября в рамках уголовного дела об убийстве школьницы был доставлен на допрос несовершеннолетний житель района. Допрос осуществлялся в присутствии законного представителя и социального педагога.

По результатам следственных действий он задержан по подозрению в совершении особо тяжкого преступления и водворен в ИВС.

9 сентября решением Кадамджайского районного суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Напомним, 5 сентября стало известно, что в Кадамджайском районе Баткенской области убили школьницу. 4 сентября тело девочки обнаружили местные жители. По предварительной информации, ее сначала изнасиловали, а потом задушили, чтобы скрыть преступление. По данному факту ранее были задержаны трое подозреваемых.



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