Служебные машины получили 18 женщин-депутатов. Одна отказалась

Женщины-депутаты получили служебные автомобили «Тойота Камри».
Информацию 24.kg подтвердил руководитель пресс-службы парламента Эркин Каимов.
По его словам, такое решение приняли депутаты VII созыва.
Эркин Каимов уточнил, что служебные автомобили получили 18 из 19 женщин-депутов.
По данным источников, от машины отказалась Эльвира Сурабалдиева.
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