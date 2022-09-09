Служебные машины получили 18 женщин-депутатов. Одна отказалась

Женщины-депутаты получили служебные автомобили «Тойота Камри».

Информацию 24.kg подтвердил руководитель пресс-службы парламента Эркин Каимов.

По его словам, такое решение приняли депутаты VII созыва.

Эркин Каимов уточнил, что служебные автомобили получили 18 из 19 женщин-депутов.

По данным источников, от машины отказалась Эльвира Сурабалдиева.



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