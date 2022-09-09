Депутаты не приняли закон о курултае, и правильно сделали — советник президента

Депутаты парламента сделали правильно, не приняв закон о Народном курултае.
Об этом 24.kg заявил советник президента страны, доктор юридических наук Бекбосун Борубашов.
По его словам, в предложенной юридическим отделом президентской администрации концепции не был определен статус курултая. Поэтому Жогорку Кенеш отклонил документ.
«В Конституции сказано, что курултай — это совещательный представительский орган, а не государственный. Он не стоит над парламентом, как ошибочно полагают некоторые депутаты. Но все эти аспекты в проекте закона не были отражены. Поэтому мы отзовем заблокированную инициативу и внесем другой проект», — сказал Бекбосун Борубашов.
Он добавил, что созвав Народный курултай, не дожидаясь регулирующего его избрание и деятельность закона, президент не нарушал Конституцию. Садыр Жапаров всего лишь исполняет ее положения. В статье 7 Конституции говорится о курултае и его функционале.
Критикам я бы привел в пример Жогорку Кенеш. Парламент работает с конца декабря. Но до сих пор нет регламента — главного документа, упорядочивающего процесс принятия решений высшим законодательным органом. - Бекбосун Борубашов
Напомним, что Садыр Жапаров решил созвать первый Народный курултай 25 ноября 2022 года. Он также выразил сожаление, что депутаты до ухода на каникулы не приняли соответствующий законопроект и объяснил, зачем сейчас нужно собирать Народный курултай.
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