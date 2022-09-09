"Система убивает". Гражданам США суды не дали удочерить девочку из Кыргызстана

Граждане США хотели удочерить кыргызстанскую девочку, но суды первой и второй инстанций им отказали.

Об этом Kaktus.media сообщила глава представительства корпорации "Уорлд Линкс Асошиэйшн" Чинара Абдылдаева.

По ее словам, девочке Асель (имя изменено) сейчас 16 лет, в октябре ей исполнится 17. "В возрасте восьми лет ее нашли соцслужбы на пересечении Жибек Жолу и Молодой Гвардии. И с тех пор она находится в системе детских домов. До 2018 года - в центре реабилитации беспризорных детей, а затем перевели в Чуйскую школу-интернат. До этого - в 2016 и 2017 годах - она несколько раз по гостевой программе ездила в Америку. Там она и познакомилась с этой семьей, выразившей желание удочерить девочку. Как она говорит, ее никто и никогда так не любил, как эти люди. Супруги научили ее кататься на велосипеде, плавать, ходить в походы и читали на ночь сказки", - рассказала Абдылдаева.

Начиная с 2016 года, по ее словам, американская пара начала собирать документы, чтобы удочерить Асель. "Процедура эта очень длительная. Когда граждане США уже собрали необходимый пакет документов и хотели его подать, закрылось выбранное ими представительство американского агентства. Им пришлось начинать все заново, но уже через другую организацию. Потом их уже зарегистрировали в Министерстве соцразвития, но наступила пандемия коронавируса. Процесс остановился на полтора года. За это время выяснилось, что в документах Асель есть расхождения. В свидетельстве о рождении, выпущенном в 2015 году, в графе "мать" было указано одни имя и фамилия, а во время суда в 2018 году по лишению матери родительских прав на девочку указали совсем другие имя и фамилию. То есть фактически девочка не имела статуса для удочерения, поскольку не была по документам сиротой, ведь лишили прав на нее совсем другую женщину", - отметила представитель "Уорлд Линкс Асошиэйшн".

Как указала Абдылдаева далее, органы опеки провели большую работу, но процесс шел медленно, и расхождение в документах исправили только 28 декабря 2021 года: данные матери уже соответствовали судебному решению. "Начиная с этого момента девочка уже получила возможность быть удочеренной необязательно иностранными гражданами, но и нашими. Американская семья обновила документы и снова подала в министерство. Но времени прошло много, гражданке США уже на тот момент исполнилось 60 лет, но ее супругу - 58 лет. Статья Кодекса о детях гласит, что возраст усыновителей не должен превышать 60 лет. До суда первой инстанции мы дошли 9 августа 2022 года, тогда мужчине уже было 60 лет 10 месяцев и 12 дней. Судья Чуйского районного суда взял калькулятор и отнял от 2022 1961, и у него получилось 61. Я возразила и пояснила, что 61 год потенциальному усыновителю исполнится 28 сентября, а до этого момента он может удочерить девочку", - пояснила она.

Директор представительства корпорации "Уорлд Линкс Асошиэйшн" подчеркнула, что судьи решили интерпретировать эту норму не в пользу девочки. "В Кодексе о детях указано, что суды должны разрешать спор исходя из интересов и учитывая мнение ребенка. Девочка плакала и говорила, что не знает, как теперь жить. У нее есть родственники, которые не в состоянии содержать девочку, и они написали официальный отказ, чтобы у ребенка появился шанс на нормальную жизнь. В суде первой инстанции они сказали, что не могут взять Асель. Сегодня было заседание в Чуйском областном суде. Там было озвучено, что у выпускников детдомов нет жилья, их им не обеспечивают. Не о всех лицеев, куда дети поступают, есть общежитие, и они бросают учебу. И понятно, что жизнь у них складывается не очень радужная. Девочка очень просила разрешить ей жить с американской семьей. Но судьи отказали", - отметила Чинара Абдылдаева.

"Они отказали, как я считаю, не гражданам США, а девочке. Спросили ее мнение и не учли. Система вот так ломает человека, убивает. Я готовлю кассационную жалобу в Верховный суд. Но у меня есть меньше 20 дней, чтобы передали дело туда. Все это работает у нас медленно. То есть надо, чтобы суд назначили на 26 сентября", - подчеркнула она. Абдылдаева связалась с правозащитниками. Мониторинг ведет омбудсмен Атыр Абдрахматова.



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