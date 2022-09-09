Ученые изучили влияние соцсетей на психическое здоровье

В первой группе были люди, сократившие свое пребывание в социальных сетях на 30 минут в день.
В ходе эксперимента ученые набрали 642 добровольца, распределив их по четырем группам и наблюдая за ними четыре недели. Исследователи из Рурского университета Бохума изучили влияние сокращения времени в социальных сетях на психическое здоровье, сообщает Lenta.ru.
В первой группе были люди, сократившие свое пребывание в социальных сетях на 30 минут в день.
Во второй группе увеличили количество физической активности на 30 минут в день. Третьей группе дали те же условия, что в первой и второй, но попросили сократить использование социальных сетей. Четвертая группа была контрольной.
Оказалось, что наибольшее ментальное благополучие испытывали участники из третьей группы: у них повысилась общая удовлетворенность жизнью и сократились симптомы депрессии. Такой эффект сохранился даже спустя шесть месяцев после окончания испытаний.
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