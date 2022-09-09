Принят план действий по продвижению прав и возможностей женщин и детей

С каждым днем растет насилие в отношении женщин и детей.

Сегодня в Бишкеке Совет по делам женщин, детей и гендерного равенства при торага Жогорку Кенеша провел расширенное заседание с участием представителей гражданского общества, депутатов и правозащитников, работающих в сфере защиты прав женщин, детей и продвижения гендерного равенства. На мероприятии был принял план действий по продвижению прав и возможностей женщин и детей на 2023-2024 годы.

"С каждым днем растет насилие в отношении женщин и детей. Насилие - это не проблема женщин, это проблема всего общества. Нам необходимо найти первопричину насилия, исследовать причины и решить эту проблему. Срочно необходима инвентаризация законодательства в отношении насилия и разработка передовых законов, которые будут защищать женщин и детей", - сказала депутат ЖК Камилла Талиева.

По данным Ассоциации кризисных центров с каждым годом количество фактов сексуального насилия растет. По словам директора Ассоциации кризисных центров Толкун Тилековой, в 2017 году было 207 случаев обращения по факту сексуального насилия, а в 2019 году их число выросло до 772 случаев.

"Нет системы оказания помощи. Пострадавшая от сексуального насилия вынуждена искать помощь самостоятельно, искать лекарства, обследоваться на наличие ВИЧ/СПИД, даже идти на аборт", - заметила Тилекова.

В ходе заседания члены секретариата Совета предложили создать Комитет по защите прав женщин и детей при президенте Кыргызстана. Председатель ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова выступила в его поддержку.

"Вопрос насилия в отношении женщин и детей нужно решать на уровне президента страны. Я поддерживаю инициативу депутатов. Нужно создавать комитет по защите прав женщин и детей при президенте на уровне областей, районов и айыл окмоту. Ситуация ухудшается с каждым днем. Все меры нужно вырабатывать в ускоренном режиме. Нужно биться за безопасность каждой женщины и ребенка", - отметила она.

Совет приоритизирует разработку и утверждение Стратегии комплексной государственной политики по вопросам защиты и продвижения прав женщин и детей, создание диалоговой площадки между депутатами и избирателями, а также разработку концепции антидискриминационного законодательства в соответствии с проектом Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства на 2022–2024 годы.

Зульфия Кочорбаева считает, что совет должен сфокусироваться на законодательных инициативах и продвигать принятие законов против гендерного насилия, а также на контрольной функции парламента по исполнению гендерного законодательства. Также необходимо через принятие новых специальных мер обеспечить широкое представительство женщин на политических должностях во всех государственных органах, расширить участие мужчин-депутатов в работе совета, чтобы усилить понимание вопросов насилия, равенства и обеспечить принятие соответствующих законов.

Работа совета поддерживается Программой развития ООН в рамках Инициативы ООН – ЕС "Луч света".





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