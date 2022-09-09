ГКНБ выявил факты распространения в соцсети экстремистских материалов

Выявлены факты распространения в социальной сети Facebook материалов, запрещенных религиозно-экстремистских и террористических организаций.
Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.
ГУ ГКНБ по городу Ошу и Ошской области в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 332 часть 1 ("Изготовление, распространение экстремистских материалов") УК КР, выявлен факт распространения в социальной сети Facebook материалов запрещенных религиозно-экстремистских и террористических организаций.
По результатам теологической экспертизы, в публикуемых материалах имеется символика религиозно-экстремистcкой организации "Хизб-ут Тахрир аль-Ислами", а также содержатся призывы, направленные на построение исламского халифата во всем мире.
7 сентября 2022 года по местам жительства 6 активных членов РЭО "Хизб-ут Тахрир" в Ноокатском районе, 1 активного члена РЭО "Хизб-ут Тахрир" в Кара-Сууйском районе Ошской области и 1 активного члена РЭО "Хизб-ут Тахрир" в Кызыл-Кие Баткенской области, согласно санкции суда, были проведены обыски. Изъяты электронные носители (флешки, СD-диски), литература религиозного характера, по которым в рамках вышеуказанного уголовного дела будут проведены соответствующие экспертизы.
URL: https://www.vb.kg/422258
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