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Цифра дня. 1,1 миллиона сомов выделит Китай для поддержки олимпийцев Кыргызстана

По ее данным, предложение озвучила посол КНР Ду Дэвэнь на встрече с главой ведомства Азаматом Жаманкуловым.

   
Посольство Китая в Кыргызстане планирует оказать материальную поддержку олимпийским спортсменам КР в размере 100 тысяч юаней (1 миллион 180 тысяч сомов. — Прим. 24.kg). Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, предложение озвучила посол КНР Ду Дэвэнь на встрече с главой ведомства Азаматом Жаманкуловым.

Стороны также отметили, что Кыргызстан и Китай, являясь дружественными соседями и партнерами, продолжают развивать и углублять сотрудничество в культурной сфере. Посольство помогает детским музыкальным школам страны, приобретая для них музыкальные инструменты.

     
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/244311/ 

           

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