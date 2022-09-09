Это материал для компостных куч. Мэрия Бишкека просит горожан не сжигать листья

Мэрия Бишкека обратилась к горожанам с просьбой не сжигать листья.
В муниципалитете напомнили, что сжигание опавшей листвы и сухой травы приводит к загрязнению атмосферы, которое можно сравнить с промышленными выбросами, что ухудшает самочувствие людей, обостряются некоторые хронические заболевания, особенно у лиц, страдающих астмой.
Кроме того, сжигание листвы и травы приводит еще и к другим отрицательным последствиям:
- в сухих листьях сгорают зимующие в них полезные насекомые;
- разрушается почвенный покров, в огне погибают грунтообразующие микроорганизмы;
- огонь уничтожает семена и корни травянистых растений, повреждает нижнюю часть деревьев и кустарников и верхние части их корней;
уничтожение естественной лиственной подстилки приводит к увеличению промерзания грунта в два-четыре раза;
- при сжигании травы на приусадебных участках и стерни на полях возникает угроза возникновения степных и лесных пожаров, возгорания жилых домов.
«Что же делать с опавшими листьями и сухой травой? Во-первых, это почвопокровный слой — готовая мульча, которая защищает почву, повышает ее плодородие благодаря полноценному жизнеобеспечению почвенных обитателей. Это материал для компостных куч, или, просто разложившись, образуется листовой перегной — удобрение для почвы. В городе производят сбор и вывозят в оранжерею МП «Бишкекзеленхоз», где из опавшей листвы производят удобрения», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/244367/
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