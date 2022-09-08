Президент рассказал главам МВД стран СНГ, как хорошо работает Улан Ниязбеков

Президент Кыргызстана сегодня принял глав МВД государств-участников СНГ, прибывших в Чолпон-Ату для участия в заседании Совета министров внутренних дел стран Содружества.

Садыр Жапаров отметил, что страны СНГ в век глобализации и технологического прогресса, четко понимая современные реалии, прикладывают необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия в евразийском пространстве. Он похвалил МВД КР, добавив, что ведомство обеспечивает решение поставленных в правоохранительной сфере задач.

«Министерством внутренних дел Кыргызстана за последнее время проведен ряд организационных и иных мероприятий, направленных на охрану правопорядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности населения, создание условий для мирной и стабильной жизни граждан. В рамках реформирования органов внутренних дел страны во всех регионах республики функционируют передвижные приемные милиции, центры и пункты предоставления государственных услуг по принципу «Единого окна». Государство на постоянной основе работает над улучшением материального и социального положения сотрудников внутренних дел и в рамках этого в городе Оше завершено строительство 240-квартирного дома для сотрудников милиции. Завершается строительство нового здания войсковой части 707 Внутренних войск МВД», — сказал Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, в рамках реализации мер по цифровизации в общественных местах установили 2 тысячи 141 видеокамеру. Из них 200 видеокамер отслеживают криминогенную ситуацию в стране в онлайн-режиме через единый центр оперативного управления. До конца года запланирована установка еще более 240 видеокамер. Создано отделение по информационно-техническому обеспечению и борьбы с преступлениями в сфере IT-технологий.

Садыр Жапаров считает, что потенциал Министерства внутренних дел страны позволяет в полной мере утверждать о его готовности к современным вызовам и угрозам, обеспечить права, свободы и законные интересы граждан.

«Отрадно, что расширяется сотрудничество с зарубежными партнерами в многостороннем, двустороннем форматах, в том числе со странами СНГ», — подчеркнул глава государства.

Президент уверен, что совместное заседание является еще одним шагом, способствующим развитию взаимодействия в борьбе с преступностью. Участники согласились с этим, подчеркнув, что укрепление личных контактов между министерствами способствует оперативному решению вопросов и обмену опытом.



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