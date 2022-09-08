Состоялась премьера фильма «Сагымбай манасчы». Байсалову кино не понравилось

В Бишкеке прошла премьера фильма «Сагымбай манасчы» режиссера Эрнеста Абдыжапарова.

Мероприятие, среди прочих чиновников и депутатов Жогорку Кенеша, посетил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов. Свои впечатления о киноработе он оставил на своей странице в Facebook.

«Был на премьере. Посмотрел фильм. После неожиданно предоставили слово, и я честно признался, что фильм мне не понравился. Насколько я слышал, на съемки картины государство выделило 6 миллионов сомов. Критика должна быть, иначе наша культура не будет развиваться, расти», — написал чиновник.

Эдиль Байсалов предложил кыргызстанцам посмотреть фильм самим, чтобы не спойлерить, но добавил, что кое-какие моменты из картины ему понравились.

«Например, похвален образ Ыбырая Абдырахманова в исполнении актера Омурбека Израилова. Его талант имеет большой потенциал. Оператору Санжару Абдыжапарову тоже хочу пожелать творческих успехов. Он сделал несколько хороших кадров, смог показать красоту нашей природы. Чувствуется свежее дыхание. Картина получилась яркой и сочной. Костюмеры тоже постарались», — пояснил автор поста.

Останавливаясь на основной проблеме фильма, Эдиль Байсалов подчеркнул сюжет картины.

«Он не о Сагымбае, главный герой — Ыбырай. О самом Сагымбае, его популярности среди народа, школе манасчы и участии в восстании 1916 года в фильме не говорится ни слова. Есть и моменты откровенного кринжа. 4-5 постельных сцен, дети великого манасчы набрасываются на мясо, как будто никогда его не ели, Сагымбай молится Ленину и читает намаз. В общем, я не заметил в этой картине прославления великого манасчы, кыргызского народа. Кстати, было странно, что в титрах выражается благодарность около двадцати потомкам Сагымбая Орозбакова, автор их пригласил на сцену и говорил, что потомкам манасчы фильм очень понравился. Режиссер все время благодарил какого-то молодого предпринимателя, как после выяснилось, он выделил средства на фуршет. Но ни слова благодарности государству, Минкульту», — посетовал Эдиль Байсалов, добавив, что пришло время рассмотреть положение кыргызского кинематографа.

«Есть указ президента, кабмин готовит постановление. Со следующего года увеличат финансирование кинематографа. Пришло время кыргызскому кино сделать новый прыжок», — подытожил чиновник.



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