Чиновники говорят, что рано оценивать отбор директоров школ

Интересные результаты показал конкурсный отбор директоров школ в Бишкеке.

Смене руководителей подверглись 62 школы, в 42 из них появились новые директора или смогли остаться прежние. В остальных 20 конкурс будет проходить повторно.

В 16 школах на своих должностях остались "родные" директора, они смогли показать высокий процент и требуемую продвинутость в тестовых темах.

Смогли защитить свой профессионализм, например, директора известных ШГ 70, 72 - Чолпон Джунушева и Дамира Назаркулова, в ЭЭЛ № 65 продолжит свою работу Ольга Солошенко.

В 26 образовательных комплексах произошла замена первых "менеджеров", но недостаточно информации по ним, чтобы понять, в какую сторону сдвинулся отбор.

Особое внимание Министерство образования уделило появлению нового руководителя в АФМШЛ № 61. Как известно, Юрий Низовский назвал участие в конкурсе унизительными и отказался проходить его. Дело дошло до демонстраций родителей, требующих вернуть Низовского на прежнюю должность и прекратить его уголовное преследование. По всем рейтингам последних лет АФМШЛ № 61 признавалась лучшей в республике. Все это привело лишь к тому, что новым директором стал Эрмек Усекеев. Минобразования, учитывая скандальность вопроса, распространило подробное резюме Усекеева. Он набрал 70 баллов при проходных 60. Хорошо, что имеет непосредственное отношение к той же математике, с отличием окончил факультет информатики и прикладной математики КГУ, получил второе высшее образование по юриспруденции. Имеет ученые степени, много работал в высшем образовании, но вот в школе никогда.

Министерство образования уговаривает всех, что рано судить о его работе, посмотрим, как будет справляться.





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