Психолог объяснила, почему Леонардо Ди Каприо выбирает девушек до 25 лет

Специалист назвала нашумевший фетиш актера безжалостным поведением.

Психолог Вероника Степанова высказала мнение, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо выбирает девушек исключительно до 25 лет, так как боится эмоциональной близости и избегает создания семьи, сообщает "Пятый канал".

Специалист назвала нашумевший фетиш актера безжалостным поведением. Психолог объяснила, что девушки, которых Ди Каприо бросил по достижении 25 лет, чувствуют себя красивым сопровождением или временным увлечением.



"Лео, выросший у матери-одиночки, сегодня наказывает женщин за их ветреность и глупость, а также избегает самого страшного в отношениях - эмоциональной близости и традиционной семьи. 47-летний мужчина не знает, что такое семья. У него никогда ее не было", - написала психолог в своем Telegram-канале.

По мнению эксперта, Леонардо Ди Каприо будет готов к отцовству и законному браку только тогда, когда начнет бояться приближающейся старости и одиночества сильнее, чем обязательств. Степанова привела в пример коллегу Ди Каприо актера Джорджа Клуни, который тоже довольно поздно завел семью и детей.

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