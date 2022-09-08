Семья кыргызстанцев с четырьмя детьми попала в серьезную аварию в России

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с участием кыргызстанцев в Челябинской области России.

Об этом сообщает департамент информации МИД.

Как уточняется, 7 сентября на трассе М-5 под городом Златоустом Челябинской области легковая автомашина "Рено Логан" под управлением гражданина Кыргызстана К. Ш. выехала на встречную полосу, в результате чего столкнулась с большегрузом "Вольво".

В легковой машине находились шесть человек - родители и четверо детей. Все - граждане Кыргызстана. Супруга и дети водителя легковушки прибыли авиарейсом из Оша в Уфу. К. Ш. встретил свою семью в аэропорту Уфы, и все отправились на машине в Нижневартовск (ХМАО - Югра).

Пострадавшие в результате ДТП кыргызстанцы на скорой помощи были доставлены в Городскую клиническую больницу Златоуста.

7 сентября в 15 часов по местному времени 12-летней З. Р., дочери К. Ш., была проведена операция. Состояние девочки тяжелое.

Состояние других членов семьи удовлетворительное, они находятся в отделении травматологии. Генконсульство КР поддерживает связь с работниками больницы, сотрудниками ГИБДД, пострадавшими кыргызстанцами.

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